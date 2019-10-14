https://news.day.az/world/1165501.html Футболисты упали с "чемпионского грузовика", показывая кубок - ВИДЕО
Футболисты упали с "чемпионского грузовика", показывая кубок - ВИДЕО
Жители ирландского Эннискерри вышли на улицы города, чтобы поприветствовать юных триумфаторов: молодежная команда по футболу одержала победу в первенстве.
Как сообщает The Irish Times, спортсмены пожелали продемонстрировать кубок всем желающим и взгромоздились на "чемпионский грузовик", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах записи видно, что водитель в один момент срывается с места, а футболисты летят вниз.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадало девять человек.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре