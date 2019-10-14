Жители ирландского Эннискерри вышли на улицы города, чтобы поприветствовать юных триумфаторов: молодежная команда по футболу одержала победу в первенстве.

Как сообщает The Irish Times, спортсмены пожелали продемонстрировать кубок всем желающим и взгромоздились на "чемпионский грузовик", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах записи видно, что водитель в один момент срывается с места, а футболисты летят вниз.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадало девять человек.

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