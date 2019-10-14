Албания, Северная Македония и Сербия подписали совместную декларацию о региональном сотрудничестве, предусматривающем свободное передвижение товаров, людей, услуг и капиталов. Церемония подписания прошла в сербском городе Нови-Сад. Лидеры стран-участниц соглашения назвали новый интеграционный проект "мини-Шенгеном".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Торговой палате Македонии рассматривают новисадскую декларацию как элемент общей стратегии, направленной на вхождение региона в состав Европейского союза. Первоочередная цель соглашения - сократить время ожидания на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

"Если мы хотим двигаться в этом направлении и стать частью Европейского союза, мы должны объединиться и интегрироваться на региональном уровне. Необходимые меры уже были согласованы. Если время ожидания на границах снизится на 10%, объём экспорта из наших стран увеличится на 5,5%", - пояснила исполнительный директор Торговой палаты Северной Македонии Беляна Пеева.

Борян Йовановский, Euronews: _"Правительство Македонии рассматривает новые инициативы как дополнение к Берлинскому процессу, цель которого _-_ интегрировать Балканы в ЕС. Поэтому Северная Македония хотела бы, чтобы к ним присоединились и другие западнобалканские страны - Босния и Герцеговина, Косово и Черногория".

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