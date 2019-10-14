Жители английского графства Девоншир организовали свадьбу для смертельно больного мужчины и его возлюбленной. Об этом сообщает местная газета Devon Live, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

27-летний Майлз Харрисон (Myles Harrison) и его 29-летняя невеста Лиз (Liz) поженились спустя шесть лет отношений. Церемония бракосочетания прошла в старинной усадьбе Castle Hill в деревне Филли. Роскошную свадьбу, подготовленную местным организатором Луизой Хеджес (Louise Hedges), и медовый месяц пара получила в подарок.

В 18 лет Майлзу диагностировали опухоль мозга. Британец перенес многочисленные операции и лечение, однако в прошлом году его состояние стало критическим. Врачи заключили, что рак достиг той стадии, когда никакое лечение уже не поможет.

Получив неутешительный прогноз, мужчина предложил Лиз выйти за него замуж: "Я всегда хотел жениться на ней. С того момента, как мы познакомились, я знал, что она та самая". Пара не планировала организовывать свадебную церемонию, поскольку все средства уходили на лечение Майлза.

Тогда Хеджес, издающая журнал North Devon Wedding Planner, предложила взять организацию торжества на себя. Она собрала необходимую сумму денег и всего через две недели, 11 августа, свадьба состоялась. "Я не понимаю, как им удалось за такой короткий промежуток времени все провернуть, - удивляется жених, - Потрясающие люди". Невеста добавила, что церемония прошла лучше, чем она могла себе представить.

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