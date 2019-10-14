8-летний мальчик Джейден Миллауро побил мировой рекорд, поймав 314-килограммовую акулу. Несмотря на то что школьник весит всего 40 килограмм, он смог вытащить гигантскую рыбу, которая тяжелее него в восемь раз.

"Я пытался удержаться, отталкиваясь от стены в лодке", - рассказал Джейден журналистам.

Поймать акулу юному рыбаку удалось на удочку.

Как сообщает LAD BIBLE, Джейден Миллауро может стать новым рекордсменом. Нынешний мировой рекорд по ловле самой крупной акулы закреплен за Яном Хисси, который в 1997 году поймал акулу весом 312 кг, передает Day.Az.

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