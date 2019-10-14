https://news.day.az/world/1165612.html Saudi Aramco в ближайшее время объявит IPO
Saudi Aramco в ближайшее время объявит IPO
Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco в ближайшее время в текущем месяце может объявить IPO, сообщил глава совета директоров компании Ясир аль-Румаян, выступая на Российско-саудовском форуме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Несмотря на атаки, которые были, мы быстро отреагировали и возобновили производство. Когда мы смотрим на общую картину, мы можем смело сказать, что это самая лучшая компания, которая существует в мире. Я думаю, что объявление об IPO будет в ближайшее время, в этом месяце", - сказал он.
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