В графстве Килкенни, Ирландия, скорбящие расхохотались на похоронах, услышав голос из могилы. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли (Shay Bradley) скончался 8 октября после продолжительной болезни, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Во время похорон мужчины из гроба внезапно донесся стук по дереву гроба и голос: "Где, черт побери, я нахожусь? Выпустите меня отсюда! Здесь темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь - перед вами! Я умер". Затем скорбящие истерически рассмеялись. После этого из могилы раздалось пение: "Я позвонил, чтобы попрощаться".

Видеозапись с его похорон приобрела вирусную популярность. Ее опубликовали в группе ветеранов вооруженных сил Ирландии в Facebook с подписью: "Недавно нас спросили, в чем разница между военным и гражданским юмором. Это просто: он черный. Это похороны Шея Брэдли 12 октября".

Дочь Шея Андреа (Andrea) объяснила, что ирландец записал сообщение перед смертью. Запись воспроизвели через колонки. Она добавила, что покойный был бы очень рад, если бы узнал, сколько людей он рассмешил.

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