8 октября в деревне Деварагатту (штат Андхра-Прадеш, Индия) был организован ежегодный фестиваль Банни, в рамках которого состоялся крупномасштабный бой среди тысяч верующих, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Мероприятие посетили около 100 000 человек, большинство из которых составляли молодые люди, совершившие паломничество в деревню и взявшие с собой длинные палки и факелы.

Фестиваль включает в себя бой на палках, во время которого участники сражения пытаются завладеть двумя божествами, полагая, что это принесет процветание их деревне, если им удастся привлечь кого-либо из идолов на свою сторону.

По данным индийских СМИ, в результате организованного побоища, как минимум 50-ти участникам религиозного фестиваля потребовалась помощь медиков.



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