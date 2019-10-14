Драматичная сцена произошла в эфире популярной в Турции программы "Kuaförüm Sensin", или "Ты мой парикмахер", где визажисты и парикмахеры соревнуются, чтобы выиграть главный приз, демонстрируя свое мастерство на моделях, принимающих добровольное участие в телеконкурсе, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Парикмахер без ведома модели укоротил её причёску, чем привёл в ужас девушку, не ожидавшую такого "удара судьбы".

В то время как судьи и другие конкурсанты, не скрывая шока наблюдали за нешуточными страстями, модель попыталась покинуть студию, прежде чем упала в обморок и оказалась в объятьях ведущей Гёздэ Кансу, которая позвала на помощь медиков.

Видеоролик с драматичной сценой, опубликованный в начале октября в социальных сетях, был просмотрен более 12 миллионов раз.

Впрочем нашлись скептики, которые посчитали сюжет срежисированным.



Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!