Терпеливый леопард утащил собаку, спящую у порога жилища в Индии - ВИДЕО
Видеокамера, установленная на входе в жилой дом, принадлежащий Нарендре Тхакур, находящийся возле офиса энергетической компании SJVN Limited Shimla в районе города Шимла (штат Химачал-Прадеш, Индия), поздней ночью 11 октября запечатлела охоту хищника на четвероногого питомца, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Леопард на протяжении нескольких минут подкрадывался к спящему на пороге дома псу, который до самого последнего момента не подозревал о приближении хищника.
Подойдя к своей потенциальной жертве вплотную, дикая кошка продолжила рассчитывать манёвр для атаки. Затем, схватив свою жертву, не сильно уступающую ему в габаритах, леопард усмирил пса и поволок его в сторону леса.
Нарендра Тхакур и его родственники, услышав вой, выбежали на улицу и успели отбить бедного питомца из когтей голодного хищника.
Собаке повезло и она, получив несерьёзные раны, пережила атаку леопарда.
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