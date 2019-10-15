В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлено, как преступники похитили у бизнесмена 6 млн рублей в Москве, передает Day.Az.

Налетчики на трех автомобилях заблокировали "Мерседес" потерпевшего. Злоумышленники произвели выстрелы из травматического оружия, избили предпринимателя и отняли у него сумку с деньгами.

Лица грабителей были закрыты масками. Полиция ввела план "Перехват". Позже он был отменен. Правоохранители разыскали автомобиль, на которым скрылись преступники. Их розыск продолжается.

По данным РЕН ТВ, пострадавшим является бизнесмен Алексей Богатырев. Медики оказали ему помощь.

На месте работают оперативники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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