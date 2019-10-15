В Новосибирске мужчина в отместку замазал герметиком дверь соседа, который громко слушал музыку у себя в квартире. Об этом написали в сообществе "АСТ-54" социальной сети "ВКонтакте" .

Сообщается, что хозяин квартиры уже давно доставлял сильные неудобства своим соседям, поскольку включал музыку на полную громкость, ее было слышно во всем подъезде. "Проучил" меломана неизвестный мужчина, который случайно попал ночью на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный в маске залил герметиком дверные щели и скрылся, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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