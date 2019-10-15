В Индии супруги спасли младенца, которого заживо похоронили в глиняном горшке, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Торговец из штата Уттар-Прадеш Хитеш Кумар Сирохи вместе с женой пришел на кладбище, чтобы похоронить дочь, которая умерла сразу после преждевременных родов.

Копавшие могилу рабочие обнаружили на глубине около метра глиняный горшок, в котором лежал ребенок, подававший признаки жизни, пишет NDTV.

Хитеш Кумар срочно вызвал врачей и попытался накормить младенца молоком, используя сделанную из ваты соску.

Ребенка привезли в районную больницу. Выяснилось, что это девочка, сейчас она чувствует себя лучше. Врачи сообщили, что она пролежала под землей около трех дней - ее спасение стало настоящим чудом.

Сейчас полиция штата проводит расследование по установлению личностей, которые заживо похоронили ребенка.

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