Несчастный случай произошел в выходные в японском городе Иваки. Спасатели поднимали 70-летнюю женщину на тросе в вертолет, находившийся на высоте около 40 метров. Эвакуировать пожилую женщину иначе было невозможно: в районе наводнение, дороги размыты или затоплены, передает Day.Az со ссылкой на НТВ.



Один из спасателей не успел зацепить крюком спасательный трос. Женщина упала с огромной высоты и погибла.



Эвакуация населения из районов стихийного бедствия продолжается. По последним данным, в результате разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, погибли 58 человек. Пострадали 210, 14 числятся пропавшими без вести.



На совещании кризисного штаба по ливидации последствий стихийного бедствия премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что около 30 тысяч японцев не могут вернуться в свои дома и остаются в эвакуационных центрах. Подтоплены около 8 тысяч домов, около 40 тысяч домов в окрестностях столицы Японии остаются без электричества. Около 100 тысяч потребителей по всей стране лишены водоснабжения.



После тайфуна "Хагибис" в различных префектурах Японии из берегов вышли около 50 рек и водоемов. Затоплены обширные и густонаселенные территории. К спасательной операции привлекли военных.



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