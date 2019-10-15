Жительницу Новосибирска Ксению и её двухлетнего ребёнка таксист вышвырнул из автомобиля, когда она спросила, почему его лицо не похоже на то, что указано в профиле водителя. Подробности инцидента Ксения рассказала Лайфу.



"В 9:20 примерно я вызвала Gett-такси и в 9:35 уже ехала в нём с ребёнком двух лет. Обычно я проверяю, чтобы номер машины, марка и водитель совпадали. В этот раз проверила только марку и номер, торопилась. Уже во время поездки я поняла, что водитель приехал не тот, что заявлен в карточке. Меня это напугало, и я начала задавать водителю вопросы", - пояснила женщина, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.



Мужчина повернул в ближайший двор, вышел из машины, открыл дверь заднего сиденья, схватил ребёнка и стал его вытаскивать из салона вместе с Ксенией. В ответ женщина начала кричать.



"Он потаскал меня, выбросил мои вещи и быстро уехал, потому что набежали на крик люди. Всё произошло быстро, буквально в минуты. У меня болит затылок, но я не помню ударов. Я пыталась отобрать ребёнка и не чувствовала их. Заявление в полицию я написала. Он не числится в этом такси. Он приехал под карточкой другого водителя. Он вообще неизвестно кто. Это самое страшное", - добавляет женщина.

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