Момент дерзкого ограбления водителя "мерседеса" в Москве попал на камеры - ВИДЕО
На записи видно, как группа людей в чёрном в считаные минуты блокирует машину, обезвреживает водителя и выносит из багажника пакеты, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Кадры с моментом ограбления "мерседеса" попали в Сеть. Видео опубликовало агентство "Москва".
На записи видно, как легковушка блокирует "мерседес" прямо на проезжей части, после чего из машины выходит толпа людей в чёрном. К ним присоединяются ещё несколько человек из других автомобилей. Вместе они выносят из багажника "мерседеса" несколько пакетов и сумок.
Дерзкое ограбление произошло на Ленинском проспекте 14 октября. Несколько человек на трёх легковых машинах заблокировали "мерседес", избили водителя и забрали у него крупную сумму денег.
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