Два человека погибли, еще двое пострадали в результате инцидента, произошедшего на предприятии саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, расположенном в Эль-Джубейле на восточном побережье Саудовской Аравии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, инцидент произошел в воскресенье, 13 октября, во время проводимых на НПЗ ремонтных работ.

Погибшие и пострадавшие были наняты компанией для этой цели.

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