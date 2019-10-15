https://news.day.az/world/1166118.html Два человека погибли в результате инцидента на предприятии Saudi Aramco
Два человека погибли в результате инцидента на предприятии Saudi Aramco
Два человека погибли, еще двое пострадали в результате инцидента, произошедшего на предприятии саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, расположенном в Эль-Джубейле на восточном побережье Саудовской Аравии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, инцидент произошел в воскресенье, 13 октября, во время проводимых на НПЗ ремонтных работ.
Погибшие и пострадавшие были наняты компанией для этой цели.
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