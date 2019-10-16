Видеокамера, установленная у входа в школу-интернат "Барнс Скул энд Джуниор", находящейся на территории горной станции Деолали (район города Нашик, штат Махараштра, Индия), в конце сентября запечатлела яростное противостояние леопарда и собаки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Сон собаки по кличке Лиззи, спящей на пороге школы, был потревожен хищной кошкой. Псу, сильно уступающему в комплекции леопарду, удалось постоять за себе и вырваться из его пасти.

Со слов автора видеоролика, дикий зверь на протяжении нескольких минут пытался схватить собаку, но каждый раз сталкивался с агрессивным сопротивлением со стороны питомца, который, прячась под автомобилем, отбил все атаки голодного хищника.

Схватка дикого зверя с собакой не попала в объектив видеокамеры.

В конечном итоге леопард вынужден был оставить место неудачной охоты и снова преодолевать 2-метровый забор, огораживающий школьный двор.

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