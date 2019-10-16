Один из скафандров предназначен для защиты астронавта внутри корабля, второй − для выхода на поверхность, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

NASA во вторник, 15 октября, представило два скафандра, которые будут использоваться для полетов на Луну и на Марс. Демонстрация состоялась в штаб-квартире агентства в Вашингтоне.



Как отметил глава ведомства Джим Бранденстайн, нынешний скафандр для поверхности Луны − "большой шаг вперед по сравнению с программой "Аполлон".



"Если мы вспомним поколение Аполлон, то Нил Армстронг и Эдвин Олдрин прыгали по поверхности Луны, теперь же мы сможем по-настоящему ходить по поверхности Луны, и это очень большое отличие от предыдущего поколения", − рассказал Брайденстайн.



Новый скафандр не имеет молний и кабелей, на которые ранее жаловались космонавты. Он также лучше защищен от радиации и всеразъедающей лунной пыли.



Скафандр способен поддерживать лунные "прогулки" длительностью до восьми часов, плюс еще один час ресурса зарезервирован для нештатных ситуаций.

При этом один скафандр предназначен для защиты астронавта внутри корабля, а второй − для выхода на поверхность Луны.

Представленные скафандры разработаны специально для лунной программы. При дальнейшем полете на Марс будут использованы аналогичные костюмы с небольшими модификациями.

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