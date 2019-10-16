Наверняка незнакомка на скутере надолго запомнит этот день, ведь он ознаменовался даже не одной, а целыми двумя трагическими случайностями, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Жительница Мааньшаня (провинция Аньхой, Китай) собиралась пересечь дорогу, и в этот момент её задела машина такси, повалив на землю. Пока несчастная лежала на дороге, на неё ещё и наехал другой автомобиль, водитель которого просто не заметил женщину.

К пострадавшей бросились прохожие, сумевшие приподнять внедорожник и вытащить из-под него незнакомку, которая по праву может считать себя довольно везучей женщиной, ведь, став жертвой сразу двух страшных ДТП, она осталась жива.

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