Истребитель МиГ-29 ВВС Алжира совершил проход на сверхмалой высоте в ходе учений, предположительно, в аэропорту Mecheria. Видео опубликовано на странице صدى الجيوش в социальной сети Facebook, посвященной вооруженным силам Алжира. Точная дата и место съемок не указаны, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В описании к видео говорится, что самолетом управлял пилот Алжирских военно-воздушных сил. Отметим, что на вооружении ВВС Алжира стоит более 20 МиГ-29С/УБ, а также МиГ-29СМТ.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Основные модификации самолета - МиГ-29СМТ, МиГ-29УБ и МиГ-29К/КУБ. Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах.

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