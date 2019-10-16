Росавиация разрешила летать российской авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Кутаиси, сообщает Trend на сайт Грузия Онлайн, передает Day.Az.

Соответствующий приказ о допуске перевозчиков к выполнению полетов появился 15 октября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Согласно указу, авиакомпании выдается допуск на выполнение рейсов Москва-Кутаиси с частотой 7 раз в неделю. По имеющейся информации, представители S7 пока не владеют информацией о запланированных рейсах.



S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") - российская авиакомпания, занимающая второе место в стране по количеству перевезенных пассажиров. Штаб-квартира расположена в небольшом городке Обь Новосибирской области вблизи международного аэропорта "Толмачево".

Отметим, что в конце июня 2019 года Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан России в Грузию.

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