Россия возобновляет авиасообщение с Грузией
Росавиация разрешила летать российской авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Кутаиси, сообщает Trend на сайт Грузия Онлайн, передает Day.Az.
Соответствующий приказ о допуске перевозчиков к выполнению полетов появился 15 октября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Согласно указу, авиакомпании выдается допуск на выполнение рейсов Москва-Кутаиси с частотой 7 раз в неделю. По имеющейся информации, представители S7 пока не владеют информацией о запланированных рейсах.
S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") - российская авиакомпания, занимающая второе место в стране по количеству перевезенных пассажиров. Штаб-квартира расположена в небольшом городке Обь Новосибирской области вблизи международного аэропорта "Толмачево".
Отметим, что в конце июня 2019 года Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан России в Грузию.
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