Ирландец купил выигрышный лотерейный билет, но чуть не выбросил его в мусор, сообщает Dublin Livе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина и его дочь решили принять участие в розыгрыше EuroMillions. Отец спрятал лотерейный билет в кошелек и не вынимал несколько дней. Позднее он услышал от случайного человека, что самый крупный выигрыш сорвал житель Великобритании. Мужчина расстроился и хотел уже выбросить билет, раз ему не достался главный приз.

В итоге ирландец передумал и решил на всякий случай просканировать свой билет в автомате. Оказалось, что он и есть счастливчик, выигравший 500 тысяч евро.

"Я тут же позвонил жене. Она пораньше ушла с работы, и мы вместе проверили выигрышную комбинацию. Все номера, конечно же, совпали!" - рассказал он.

Счастливчик пока не определился, на что он потратит денежный приз.

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