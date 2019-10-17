В прошлую пятницу, 11 октября, пятеро вооружённых головорезов, совершая налёт, выбрали неправильный дом, находящийся в жилом районе Жардим-дас-Бандейрас (город Сан-Паулу, Бразилия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Грабители, взломав систему безопасности, заехали на автомобиле в гараж частного жилища. Поднявшись по лестнице на второй этаж, злоумышленники столкнулись с домовладельцем, который обстрелял их из пистолета.

Камера наблюдения запечатлела момент бегства налётчиков, которые, спасая свои жизни, бросили автомобиль.

По информации полицейских, объявивших преступников в розыск, один из воришек, в панике покидая негостеприимное жилище, выронил мобильный телефон и кошелёк.

Позже домовладелец, оказавший сопротивление банде, передал стражам порядка оружие, имеющееся у него на законных основаниях.

Автомобиль, брошенный грабителями, позднее был признан угнанным.

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