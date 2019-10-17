https://news.day.az/world/1166577.html Байкер, разогнавшись до 290 км/ч, запечатлел момент столкновения с автомобилем - ВИДЕО
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Байкер, разогнавшись до 290 км/ч, запечатлел момент столкновения с автомобилем - ВИДЕО
Литовский любитель острых ощущений в конце сентября решил провести испытание скоростных характеристик своего мотоцикла, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Мотоциклист, двигаясь по дороге между Клайпедой и Каунасом, снимал на видеокамеру, прикреплённую к шлему, свой рискованный эксперимент. Разогнавшись до 290 км/ч, байкер резко скинул скорость, чтобы объехать автомобиль, но не успел совершить манёвр и врезался в легковушку.
Судя по кадрам драматичного сюжета, главный герой ролика пережил столкновение, но скорее всего лишился своего "железного коня".
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