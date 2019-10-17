Китай открывает свой финансовый сектор для иностранных инвесторов
Китай приступает к долгожданному открытию своей огромной финансовой отрасли для иностранцев, сообщает CNBC.
Пекин объявил во вторник, что зарубежные финансовые учреждения могут создавать страховые компании с иностранными инвестициями в материковом Китае и становиться акционерами этих новых фирм, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Другие изменения включают в себя разрешение иностранным кредиторам создавать в Китае на 100% принадлежащие им банки, а также устранение необходимости предварительного разрешения для ведения бизнеса в юанях. Хотя об этих изменениях стало известно во вторник, соответствующие документы датированы 30 сентября.
Могут пройти годы, прежде чем компании действительно смогут воспользоваться преимуществами открытия Китаем страховой отрасли и других частей финансового сектора для иностранных учреждений. Аналитики отмечают, что часто существуют лицензии и другие процедуры, которые могут затянуть процесс в отрасли, в которой уже доминируют местные игроки и системы.
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