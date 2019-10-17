Ветеран "Барселоны" осудил болгарских болельщиков и заплакал в прямом эфире - ВИДЕО
Бывший игрок "Барселоны" и сборной Болгарии Христо Стоичков эмоционально отреагировал на вопрос о борьбе с расизмом, передает Day.Az.
"Фанатам должны запретить посещение стадионов или их должны наказывать еще строже, как в Англии. Пять лет без права посещения стадиона. Люди не должны страдать", - приводит Daily Mail слова Стоичкова, после которых он заплакал.
Отметим, что болгарские болельщики во время отборочного матча Болгария - Англия (0:6) изображали обезьянье уханье в адрес вингера гостей Рахима Стерлинга и защитника Тайрона Мингза, а также использовали расистские призывы. Из-за этого матч в первом тайме приостанавливали.
В результате УЕФА открыл дело против Болгарского футбольного союза, ФИФА объявила о планах ввести за расизм пожизненный запрет для фанатов на посещение всех стадионов мира.
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