Бывший игрок "Барселоны" и сборной Болгарии Христо Стоичков эмоционально отреагировал на вопрос о борьбе с расизмом, передает Day.Az.

"Фанатам должны запретить посещение стадионов или их должны наказывать еще строже, как в Англии. Пять лет без права посещения стадиона. Люди не должны страдать", - приводит Daily Mail слова Стоичкова, после которых он заплакал.

Отметим, что болгарские болельщики во время отборочного матча Болгария - Англия (0:6) изображали обезьянье уханье в адрес вингера гостей Рахима Стерлинга и защитника Тайрона Мингза, а также использовали расистские призывы. Из-за этого матч в первом тайме приостанавливали.

В результате УЕФА открыл дело против Болгарского футбольного союза, ФИФА объявила о планах ввести за расизм пожизненный запрет для фанатов на посещение всех стадионов мира.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!