Любитель дикой природы запечатлел трогательную сцену из жизни уснувших на дереве двух обезьян, произошедшую в дождливую погоду в одном из заповедников Камбоджи, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Взрослая обезьяна укрыла от непогоды своим телом оставшегося сиротой детёныша, получившего имя Лизза. Автор видеоролика, имеющий свой канал в Yоutubе, посвящённый диким животным Камбоджи, на протяжении десяти минут снимал необычные взаимоотношения среди обезьян.

Видеосюжет, опубликованный в Fасеbооk и Yоutubе набрал более двух миллионов просмотров и сотни комментариев со стороны интернет-пользователей, растроганных душещипательной сценой.

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