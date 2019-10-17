Питомец, который проходит в качестве вещественного доказательства по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков, вышел погулять из клетки и пропал, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Задержанный за поставки наркотиков под Тулой кот сбежал. "Живой вещдок" сбежал из зооуголка в Тульской области, когда в один из дней его выпустили погулять из клетки.

О пропаже спохватились, когда решили поставить следственный эксперимент.

По мнению следствия, в период "работы" кот нес у себя в ошейнике почти шесть граммов гашиша и два амфетамина, что, фактически, - покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

При этом кота натренировали так, что в руки он практически никому не дается.

"Я этих ребят, которые так научили кота, ко мне приглашу работать, потому что, если они научили вот так наркотики носить, так они научат и здесь носить пирожные и все, что хочешь", - потушил Юрий Куклачев.

Кот, по словам адвоката, был крайне важен для линии защиты, так как в этом деле обвинение строится на показаниях трех свидетелей, которые якобы заказывали у подсудимого наркотики, а главное - могут опознать пушистого "преступника".

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