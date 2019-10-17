В Антверпенском зоопарке одна акула съела другую на глазах посетителей.

Об этом сообщает издание The Brussels Times.

Один из очевидцев снял произошедшее на видео. В ролике, который был выложен в Twitter, крупная черноперая рифовая акула держит в пасти бычью акулу значительно меньшего размера.

Сотрудники аквариума утверждают, что хищная рыба много лет мирно уживалась со своей жертвой. "Возможно, она поддалась инстинкту, а бычья акула была нездорова", - прокомментировал представитель зоопарка, передает Day.Az со ссылкой на twnews.se.

В качестве меры предосторожности вторую бычью акулу, жившую в том же аквариуме, пересадили в другой резервуар.

В дикой природе и бычьи, и рифовые акулы обитают в Индийском и Тихом океанах. Их длина не превышает 1,5 метра.

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