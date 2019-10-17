Рубен Корреа, прибывший по вызову, поступившему от участника дорожного движения, увидевшего автомобиль, застрявший на ж/д переезде в окрестности города Фармингтон (штат Юта, США), успел спасти потерявшего сознание водителя.

Полицейский, видя приближающийся состав, успел вытащить водителя из автомобиля, после чего поезд снёс легковушку со своего пути, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Драматичные кадры спасательной операции, произошедшей рано утром 16 октября, были запечатлены камерой видеонаблюдения, установленной в патрульном автомобиле.

Со слов представителя управления транзитных перевозок штата Юта, инцидент произошел возле автотрассы I-15, между Пейдж-лейн и Пэрриш-лейн, в округе Дэвис. К счастью, во время происшествия никто не пострадал и владелец разбитого автомобиля вскоре пришёл в себя, и поблагодарил полицейского за спасение жизни.

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