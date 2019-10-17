Нидерландский суд продлил арест мужчине, который, как предполагается, девять лет удерживал семью из шести человек в полной изоляции от мира. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении прокуратуры Нидерландов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мужчина останется под стражей еще как минимум на две недели, - отметили в ведомстве. - Он ограничен в общении, что означает, что он может разговаривать только со своим адвокатом". Расследование инцидента, добавили в прокуратуре, продолжается.

Ранее нидерландская полиция выяснила, что семья, состоящая из отца и пятерых детей в возрасте от 18 до 25 лет, проживала запертой в тайной комнате на ферме в деревне Руйнерволд (провинция Дренте) в полной изоляции на протяжении девяти лет. Сотрудников правоохранительных органов вызвал владелец расположенного по соседству кафе после того, как в заведение зашел один из членов семьи, сумевший сбежать. Он пребывал в растерянности и не мог ничего толком объяснить.

По подозрению в причастности к инциденту был задержан 58-летний австриец по имени Джозеф Б. Прокуратура подозревает его в том, что он удерживал семью в тайном помещении против их воли и мог причинить вред их здоровью. Мужчина проживал на ферме и утверждает, что платил арендную плату. Он был владельцем магазина по продаже пиломатериалов, и его часто видели в округе.

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