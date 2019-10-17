https://news.day.az/world/1166821.html Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Жукова ранее была замужем за одним из богатейших россиян Романом Абрамовичем. В браке родились сын и дочь. Пара разошлась в 2017 году. Для Ниархоса брак с Жуковой будет первым.
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Об этом пишет US Weekly, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как рассказали изданию источники, близкие к паре, свадьба состоялась на прошлой неделе. На церемонии присутствовали только родные и близкие.
Жукова ранее была замужем за одним из богатейших россиян Романом Абрамовичем. В браке родились сын и дочь. Пара разошлась в 2017 году. Для Ниархоса брак с Жуковой будет первым.
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