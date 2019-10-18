Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договоренностям США и Турции приостановить наступление в Сирии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее представитель Белого дома заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии: Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов.

"От Турции рассчитываем получить информацию", - сказал Песков.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!