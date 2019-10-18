https://news.day.az/world/1166856.html Российские истребители 14 раз за неделю поднимались на перехват иностранных самолетов
Российские истребители 14 раз за неделю поднимались на перехват иностранных самолетов
Российские истребители 14 раз поднимались на этой неделе на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда", передает ТАСС.
Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку у границ России вели 23 летательных аппарата. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
Отмечается, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 268 летных смен на 76 аэродромах.
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