В США полицейский, столкнувший чернокожего юношу с крыши, в наказание был отстранен от работы на восемь часов и лишен одного выходного дня. Об этом пишет Orlando Sentinel, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Как было установлено, Пленио Массиа (Plenio Massiah), работающий во флоридском городе Киссимми, нарушил политику по применению силы. Это произошло, когда он преследовал подозреваемого в угоне автомобиля на крыше дома в марте.

18-летний Ядиэль Торрес (Yadiel Torres) собирался спрыгнуть вниз, однако замешкался, заметив других полицейских, и сел на краю. Тогда старший коллега Массиа, стоявший внизу, сказал: "Просто столкни его". Полицейский подчинился. В итоге молодой человек упал к ногам стражей порядка, которые применили электрошоковый пистолет и задержали его.

В объяснительной записке Массиа указал, что воспринял слова сержанта как разрешение на действие. Он также признал, что его выбор оказался неудачным. Предложивший столкнуть юношу полицейский летом сам подал в отставку.

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