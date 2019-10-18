По словам американского президента, министр энергетики США "планирует заняться чем-то другим", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает агентство Associated Press, грядущую отставку министра энергетики США американский президент подтвердил во время визита в Техас, отметив, что это произойдет в конце года. "Он планирует заняться чем-то другим. Он потрясающий парень", - заявил глава Белого дома. Кто заменит Перри он пока не сообщил.



Как сообщалось ранее, потенциальным преемником Перри СМИ называют его нынешнего заместителя Дэна Броллетта. По информации Politico, в последние недели министерство энергетики США покинули многие из бывших сотрудников Перри, в том числе начальник штаба Брайан Маккормак и специальный помощник Люк Уоллворк.

Имя Перри фигурирует в скандале, связанном с попыткой американцев сменить руководство украинского "Нафтогаза". По информации AP, этим занималась группа бизнесменов, связанная с Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани. Они стремились поставить у руля украинской нефтегазовой компании "дружественную" администрации Трампа команду. В этом же, по информации агентства, был заинтересован и Перри, который предлагал ввести американца в совет директоров "Нафтогаза".



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