Тысячи демонстрантов вышли в четверг на улицы ливанской столицы, чтобы выразить свое несогласие с налоговой политикой коалиционного правительства Саада Харири. Как передает телеканал Al Mayadeen, участники акций протестов перегородили проезжую часть в нескольких кварталах в центральной части города и на его окраине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Демонстранты перекрыли горящими покрышками автострады, связывающие Бейрут с южными и северными районами страны, а также стратегическое шоссе в Дамаск, проходящее через горный перевал. В ряде мест активисты протестного движения установили палаточные лагеря на проезжей части.

"Народ хочет смены режима!", - скандировали участники митинга, который проходил на площади Риада Сольха рядом с правительственным дворцом и зданием парламента. Между демонстрантами и стражами порядка время от времени происходили столкновения.

Позже стало известно, что силы безопасности Ливана применили слезоточивый газ и резиновые дубинки для разгона протестующих.

"В столкновениях со стражами порядка пострадали свыше 70 человек, которым была оказана помощь на месте, еще 23 демонстранта были доставлены в больницы", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении Ливанского общества Красного Креста.

Председатель Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валид Джумблат назвал уличные выступления в Бейруте и других городах "гражданским восстанием". В свою очередь, депутат парламента Хусейн Хадж Хасан призвал правительство пересмотреть план налогов в соответствии с насущными интересами населения. "Проблему бюджетного дефицита необязательно решать за счет малоимущих слоев", - сказал он.

Глава МВД Райя аль-Хасан в заявлении, которое транслировалось по местным телеканалам, подчеркнула, что ситуация в стране остается под контролем властей, и премьер-министр не собирается уходить в отставку. "Несмотря на беспорядки в некоторых местах, в целом демонстрации носят мирный характер", - отметила она. По словам министра, Ливан "стоит сейчас перед дилеммой: или принятие трудных решений или крах".

Демонстрации в Бейруте начались перед намеченным на пятницу заседанием кабинета, которое пройдет в президентском дворце Баабда и будет посвящено утверждению бюджета на 2020 финансовый год. Одной из причин массового недовольства стало решение властей ввести налог на приложение WhatsApp в размере $6 в месяц. Перед лицом бурных протестов со стороны общественности министр телекоммуникаций Ливана Мухаммед Шукир публично объявил ночью об отмене такого решения.

Угроза дефолта

В сентябре премьер-министр республики ввел "режим чрезвычайного положения в национальной экономике" и сообщил о намерении кабинета снизить дефицит госбюджета в 2020 финансовом году почти на 7%. В июле парламент Ливана утвердил проект госбюджета на 2019 финансовый год, уменьшив его дефицит с 11% до 7,5% по рекомендации Всемирного банка. Правительство Харири пошло на непопулярные меры по сокращение социальных выплат и пенсионных пособий работникам госсектора и военнослужащим в расчете получить крупную финансовую помощь и избежать дефолта. На международной конференции Париж-4 ("Кедр") в 2018 году страны-доноры пообещали выделить Ливану свыше $11 млрд в качестве льготных кредитов и безвозмездных субсидий для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.

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