https://news.day.az/world/1167021.html Истребитель сдул людей на авиашоу в Бельгии - ВИДЕО
Истребитель сдул людей на авиашоу в Бельгии - ВИДЕО
В Сети опубликовано забавное видео с украинским истребителем Су-27, который принял участие в авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии. Инцидент произошел еще в сентябре, однако видео начало приобретать популярность только сейчас, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах видно, как экипаж "разворачивал" истребитель на одной из дорожек шоу. Машина "сдула" персонал, который наблюдал за разворотом со стороны.
В результате инцидента никто не пострадал.
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