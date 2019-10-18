В Сети опубликовано забавное видео с украинским истребителем Су-27, который принял участие в авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии. Инцидент произошел еще в сентябре, однако видео начало приобретать популярность только сейчас, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как экипаж "разворачивал" истребитель на одной из дорожек шоу. Машина "сдула" персонал, который наблюдал за разворотом со стороны.

В результате инцидента никто не пострадал.

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