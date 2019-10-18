Антонио Родригес, вышедший с друзьями на улицу возле своего дома, бросил случайный взгляд на небо и понял, что происходит нечто очень странное, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Житель Гранд-Рапидс (Мичиган, США) схватил мобильный телефон и снял маленькую флотилию, состоявшую из трёх светящихся шаров, как будто намеренно выстроившихся в форме треугольника.

Автор видеоролика рассказал, что кое-где изображение дёргается, ведь и он, и его приятели сильно разнервничались. Впрочем, любителям необъяснимых явлений видеоролик всё равно понравился, и они отметили, что инопланетные корабли подбираются всё ближе и ближе к людям. Хотя, конечно, не обошлось без скептиков, заявивших, что это просто дроны, а то и вовсе обычные фонари. С ними не согласны другие жители Гранд-Рапидс, которые уверяют, что тоже видели странные шары в небе. Как бы то ни было, но споры вокруг объектов, которые запечатлел Антонио, всё ещё идут.

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