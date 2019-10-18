Пассажирский автобус сбил двух человек в Казахстане. В Сети появилось видео, на котором запечатлено страшное ДТП.

Наезд на пешеходов произошел в Кызылорде 17 октября ориентировочно в 12:30.

На кадрах видно, что транспорт движется по улице со средней скоростью движения. Неожиданно из-за припаркованных автомобилей выбежал ребенок. Увидев это, отец побежал за мальчиком и буквально прикрыл его своим телом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Автобус сбил обоих. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его четырехлетний сын был доставлен в реанимацию.

"От полученных травм отец ребенка скончался на месте происшествия. А пострадавший малыш был доставлен в реанимационное отделение детской больницы. Личность водителя автобуса была установлена сразу. Назначены экспертизы. По факту проводится расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщили в полиции.

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