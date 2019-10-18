В испанской Сарагосе тореадор получил многочисленные травмы после нападения разъяренного быка на арене Плаза де Торос, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Видео инцидента с участием 57-летнего тореро и животного опубликовано на сайте издания Daily Mail.

Отмечается, что бык дважды пронзил тореадора, прежде чем его унесли с арены. По информации журналистов, мужчина пережил три остановки сердца, а также перенес две сложные операции.

Врачи продолжают бороться за его жизнь. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

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