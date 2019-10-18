Момент крайне неудачной посадки клиента в такси Toyota Prius попал на видеокамеру на тихой улице британской столицы, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Водитель такси, не поставив на ручник своё транспортное средство, покинул салон, чтобы положить в багажник сумку клиента. Затем таксист попытался остановить покатившийся с уклона дороги автомобиль, но только усугубил ситуацию и чуть не перевернул легковушку.

В результате ДТП два припаркованных автомобиля получили повреждения. Виновник аварии, пережив нервное потрясение, не пострадал.

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