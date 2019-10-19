https://news.day.az/world/1167228.html Тракторист чуть не раздавил рабочего - ВИДЕО
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Тракторист чуть не раздавил рабочего - ВИДЕО
На строительном объекте водитель трактора не заметил рабочего из-за груза в ковше. К счастью, мужчина не попал под колеса и теперь может смело праздновать второй день рождения, передает Day.Az.
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