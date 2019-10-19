https://news.day.az/world/1167262.html Приехав тушить огонь, пожарные выяснили, что у них нашлись помощники - ВИДЕО
Приехав тушить огонь, пожарные выяснили, что у них нашлись помощники - ВИДЕО
Пожар, вспыхнувший в жилом доме в Баодине (провинция Хэбэй, Китай), к счастью, обошёлся без пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Пожарные, которые приехали тушить огонь, успешно справились с возгоранием. Кроме того, они с удивлением поняли, что у них нашлись добровольные помощники.
Несколько учащихся средней школы не стали дожидаться приезда борцов с огнём - они бросились в здание и стали помогать эвакуировать жителей. Все уверены, что в том числе и благодаря действиям отважных школьников жертв удалось избежать.
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