Пожар, вспыхнувший в жилом доме в Баодине (провинция Хэбэй, Китай), к счастью, обошёлся без пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Пожарные, которые приехали тушить огонь, успешно справились с возгоранием. Кроме того, они с удивлением поняли, что у них нашлись добровольные помощники.

Несколько учащихся средней школы не стали дожидаться приезда борцов с огнём - они бросились в здание и стали помогать эвакуировать жителей. Все уверены, что в том числе и благодаря действиям отважных школьников жертв удалось избежать.

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