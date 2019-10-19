Инцидент произошел 23 октября 2014 года. Пишет автор: мы с отцом решили навестить мою сестру, которая училась в Испании и полетели из Женевы (Швейцария) в Мадрид. На подлете к аэропорту Куатро-Вьентос мой отец попытался выпустить шасси, но оно заблокировалось. В течение часа мы пытались понять, в чем проблема, но так и не смогли ее устранить, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

"По меньшей мере три раза мы шаг за шагом выполняли аварийную процедуру. Мы даже позвонили механику моего отца в Швейцарии, но так и не смогли выпустить шасси. Тогда мой отец попросил у диспетчеров разрешения на аварийную посадку, и нам было сказано приземлиться на поле."

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