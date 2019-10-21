В социальные сети попал инцидент на борту самолета Boeing 777 компании Nordwind Airlines. Там пьяный дебошир после оскорблений стюардесс попытался открыть дверь, с ним боролись несколько человек. Видео инцидента опубликовали в издании The Sun, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пьяный дебошир начал оскорблять стюардесс, отпуская в их адрес пошлые комментарии. Затем он попытался открыть дверь самолета. Его постарался остановить экипаж корабля, затем ему на помощь пришли несколько пассажиров. Семь мужчин не смогли удержать дебошира. Тогда пилот спросил, есть ли у кого-нибудь на борту пленка.

Когда пассажира так и не смогли успокоить, борт совершил экстренную посадку в Узбекистане, где нарушителя спокойствия передали в руки полиции.

По данным очевидцев, после этого на борту произошел еще один инцидент - один из летевших пассажиров забаррикадировался в туалете и начал курить. Экипажу пришлось вскрыть дверь.

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