Американский дантист Эрик Ниерман стал обладателем самой дорогой коллекции ретро-игр: в прошлом месяце он совершил крупнейшую сделку в истории коллекционировании ретро-игр - он приобрёл сразу более 40 редких картриджей для NES общей стоимостью в $1,02 млн, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Эта покупка оказалась такой дорогостоящей из-за того, что Ниерман приобрёл несколько по-настоящему раритетных изданий и без того редких и дорогих игр. Дантист-коллекционер приобрел ряд картриджей с заводскими наклейками и чёрными обложками - их никогда не распечатывали, и у каждой игры есть не более трёх картриджей в таком издании по всему миру.





Ниерману удалось заполучить крайне редкие копии Balloon Fight (1986), Gumshoe (1986), Super Mario Bros. (1986), Golf (1985) и других игр для NES. Некоторые копии игр, попавшие в собственность дантиста-коллекционера, существуют в единственном экземпляре и входят в списки самых раритетных и дорогостоящих ретро-игр для NES.



Эксперты ещё не провели полную оценку коллекции Ниермана, но уже сейчас они предполагают, что американец теперь владеет самой дорогостоящей и самой редкой коллекцией ретро-игр в мире. До ретро-игр Эрик Ниерман коллекционировал баскетбольные карточки, но в этом хобби он быстро разочаровался - слишком уж оно оказалось дорогим.





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