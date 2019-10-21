Бывшая звезда университетского футбола Кианон Лоу из города Портленд, штат США, в одночасье стал настоящим героем, когда без оружия в руках спас учеников школы Паркроуз от вооружённого стрелка при помощи только обнимашек и доброты, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На снятых камерой видеонаблюдения кадрах из школьного коридора видно, как работающий тренером Лоу идёт по коридору и заходит в класс. В это же время 19-летний ученик Анхель Гранадос-Диаз заходит в школу и направляется в тот же кабинет.

В следующее мгновение он уже открывает дверь помещения, исчезает из вида. После этого в кадр на пол падает сперва рация кого-то из сотрудников, выбегает женщина, а затем уже выходит Диаз, обнимающий школьного тренера и отдавший ему свой заряженный дробовик.

Инцидент произошёл ещё 17 мая, однако видеозапись стала доступна лишь сейчас. Первоначально сообщалось, что между стрелком и тренером была борьба в коридоре, но, как показала запись и слова самого героя, это был "эмоциональный момент".

Он рассказал, что ученик страдал кризисом психического здоровья, и, когда они обнялись, тот признался ему в своих проблемах а, получив тёплый ответ, передумал убивать окружающих, отдал оружие и дождался приезда полиции. Это, конечно, не спасло его от наказания: Диаз был приговорён к трём годам условно.

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