В Индии, в штате Мадхья-Прадеш с 3-летним мальчиком произошла история, которую многие назвали чудом. Оставленный без присмотра малыш играл на балконе второго этажа.

В какой-то момент он полетел с высоты почти 11 метров и приземлился точно в рикшу, которая в этот момент проезжала мимо дома, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Этот идеально совпавший момент запечатлела видеокамера. Шокированный водитель рикши бросился на помощь мальчику, после чего того госпитализировали. Однако при осмотре врачи не обнаружили у малыша совершенно никаких повреждений и отпустили домой.

В благодарность родители мальчика купили водителю рикши новую одежду, а его детям сладости.

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