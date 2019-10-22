Игрок КХЛ заступился за одноклубника и устроил драку без перчаток - ВИДЕО
Защитник ярославского "Локомотива" Якуб Накладал устроил драку в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против челябинского "Трактора". Видео появилось на сайте лиги, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
На 23-й минуте встречи нападающий "Трактора" Егор Фатеев завалил вратаря "Локомотива" Илью Коновалова на лед. Накладал решил заступиться за одноклубника и устроил потасовку с Фатеевым. Хоккеисты дрались без перчаток. Накладалу в итоге удалось повалить соперника.
Хоккеисты получили по пять минут штрафа, Накладал заработал две дополнительные минуты как зачинщик драки. Матч завершился победой "Трактора" со счетом 2:1.
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